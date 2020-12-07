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Детскому тренеру по дзюдо Быковскому грозит до 7 лет тюрьмы за хранение наркотиков

В Минском районе повредили автомобиль сотрудника милиции: расследование завершено, сообщает СК Беларуси.

Фигурантом дела является детский тренер по дзюдо 39-летний Антон Быковский.

Тренера по дзюдо, который требовал честные выборы, показали по госТВ в крови, а потом завели уголовку. Вот что об этом известно

«По данным следствия, пятеро мужчин в возрасте от 28 до 39 лет ночью 29 сентября на стоянке в деревне Боровая Минского района из хулиганских побуждений гвоздями, ножом, при помощи аэрозольных баллонов с краской и монтажной пеной повредили лакокрасочное покрытие и элементы кузова автомобиля Renault. Также компания пробила колеса. Машина принадлежала сотруднику милиции. В результате противоправный действий мужчин потерпевшему причинен ущерб на общую сумму более 5,5 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемых. Так, дома у 39-летнего жителя Минского района было изъято опасное наркотическое средство марихуана. Там же обнаружено растение конопля в горшке, а также специальное оборудование для ее выращивания – лампы, вентиляторы. А у 31-летнего минчанина по месту жительства изъята стеклянная бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина внутри и с запалом.

Также в ходе расследования установлено, что 28-летний житель Минского района сбыл 30-летнему минчанину телескопическую металлическую дубинку. Согласно заключению эксперта, данный предмет является холодным оружием ударно-раздробляющего действия.

К материалам уголовного дела приобщены заключения более 50 экспертных исследований и видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства повреждения автомобиля сотрудника милиции. Ее обнаружили в мобильном телефоне одного из мужчин.

Действия всех обвиняемых квалифицированы следствием по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Кроме того, в зависимости от роли каждого в совершении преступления следователями предъявлены обвинения», – говорится в сообщении СК.

39-летнему Быковскому по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств и психотропных веществ) и по ч.2 ст.329 (незаконные посев и выращивание растений, содержащих психотропные вещества, в целях иного получения наркотических средств);

Ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
Tribuna
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