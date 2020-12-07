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Сын Шумахера стал чемпионом «Формулы-2»

Сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера - Мик Шумахер - в воскресенье, 6 декабря, стал чемпионом серии "Формула-2" 2020 года.


Об этом сообщает DW.

В последней гонке сезона, проходившей в Бахрейне, Шумахер-младший стартовал с третьей позиции, однако вскоре после начала состязания был вынужден отправиться в бокс из-за проблем с шинами. Потеряв время, Шумахер вернулся в гонку лишь на двадцатой позиции.

В итоге он не завоевал ни одного очка, придя к финишу 18-м. Однако его ближайший преследователь британец Каллум Илотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мику Шумахеру и удалось завоевать титул. Его преимущество перед Илоттом по итогам сезона составило 14 очков.
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