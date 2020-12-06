Белорусские биатлонисты стали 11-ми в эстафете

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла 11-е место на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Никита Лобастов отлично прошел свой этап, передав эстафету вторым всего в 0,3 секунды от команды Норвегии.