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Когда месть в законе: в Новополоцке убрали билборд с изображением бойца Скибы

Он выступил с критикой в адрес властей и силовиков



В Новополоцке сняли билборд с изображением бойца Сергея Скибы.

Ранее 39-летний спортсмен дал интервью Tribuna.com, в котором поделился своим мнением о происходящем в стране.


Скиба – трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы и других турниров по кикбоксингу и тайскому боксу.

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