







В Новополоцке сняли билборд с изображением бойца Сергея Скибы.





Ранее 39-летний спортсмен дал интервью Tribuna.com, в котором поделился своим мнением о происходящем в стране.









Скиба – трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу, победитель чемпионатов Европы и других турниров по кикбоксингу и тайскому боксу.



