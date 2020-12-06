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Илья Шкурин за честные выборы и против насилия

Белорусский нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин подписал письмо за честные выборы и против насилия.

Примечательно, что Шкурин уже давно активно выступал против насилия в Беларуси, после августовских событий он сообщил, что не будет выступать за сборную страны, пока у власти находится Лукашенко. И вот теперь он оставил подпись под соответствующим письмом. Отметим, что на данный момент его подписало более 1500 человек, пишет sport.tut.by
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