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Глава UFC заявил о грядущем увольнении десятков бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о готовящихся массовых сокращениях среди атлетов организации. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после турнира UFC Vegas 16, передает MMA Junkie.

Уайт подчеркнул, что к концу года промоушен избавится от 60 бойцов. В частности, в рамках UFC больше не выступит кубинец Йоэль Ромеро. По словам главы организации, ростер бойцов «слишком раздут».

«В скором времени вы увидите немало увольнений», — предупредил Уайт.

UFC уже попрощался с рядом звездных ветеранов промоушена. Организацию покинули бывшие чемпионы бразильцы Андерсон Силва и Фабрисиу Вердум.

В настоящее время ростер UFC насчитывает 649 бойцов. По состоянию на октябрь в организации собраны спортсмены из 71 страны мира.
Lenta.ru
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