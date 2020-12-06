«Иногда я встречаю знакомых и они меня спрашивают: «Ну как ты?» (Имея в виду мое скорое увольнение). Если честно, хочется ответить словами небезызвестного Галустяна, когда ему сказали, что за воротами орда: «АНАСРАТЬ!» И это не нервный срыв, как сейчас начнут писать некоторые подписанты гнилого письма. Мне реально плевать! Нет начальства, с которым было приятно работать, с которым, даже если не всегда совпадали на что-либо взгляды, можно было вести диалог и находить какие-то решения...





Я имею в виду Девятовского Вадима и Тапунова Геннадия. Все мы понимаем, куда сейчас приведут легкую атлетику сегодняшние директор, президент и министр... Поэтому мне... ну вы поняли. С такими людишками не по пути. Реально ржу со своего увольнения, верчу его на шампуре. Искренне ваш, всегда в прекрасном настроении Игорь», – написал Жаворонок.





Напомним, сейчас БФЛА возглавляет метатель молота Иван Тихон.