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Роберт Левандовски: «Месси – один из величайших в истории. Придется ждать 100 лет, чтобы родился игрок, похожий на него»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.


– Что вы думаете о Месси?

– Это великий игрок, один из величайших в истории футбола. Я знаю, что ожидания от него достигают огромных масштабов. Возможно, никто не сможет достичь того, чего Месси добился в футболе.

Может быть, придется ждать еще 100 лет, чтобы родился игрок, похожий на него. Учитывая все то, что Месси уже сделал, он является и будет являться одним из величайших футболистов в истории, – сказал Левандовски.
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