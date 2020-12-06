Роберт Левандовски: «Месси – один из величайших в истории. Придется ждать 100 лет, чтобы родился игрок, похожий на него»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
– Что вы думаете о Месси?
– Это великий игрок, один из величайших в истории футбола. Я знаю, что ожидания от него достигают огромных масштабов. Возможно, никто не сможет достичь того, чего Месси добился в футболе.
Может быть, придется ждать еще 100 лет, чтобы родился игрок, похожий на него. Учитывая все то, что Месси уже сделал, он является и будет являться одним из величайших футболистов в истории, – сказал Левандовски.
10:09 06/12/2020
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