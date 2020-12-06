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Брата Криштиану Роналду обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Турина (Италия) возбудила уголовное дело в отношении Уго Динарте Сантуша Авейру, брата нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, по обвинению в мошенничестве, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, компания Mussara, которой управляет Авейру, заказала у туринской компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду на сумму € 500 тыс., € 150 тыс. из которых было выплачено посреднику. Позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и потребовала передать уже изготовленные футболки компании по € 4 за штуку для последующей утилизации, пишет ru.oxu.az
В Pegaso сообщили, что имели разрешение на производство футболок. Позже выяснилось, что изготовленные футболки не были уничтожены, а продавались в музее Роналду в Фуншале по € 40 штука. Компания Pegaso подала в суд на Авейру.
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