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Кастусь Калиновский подписался в поддержку белорусских властей

Среди подписантов провластного письма спортсменов был обнаружен Кастусь Калиновский. Тёзка белорусского национального героя и руководителя восстания 1863 года против Российской империи имеет 3 разряд по пулевой стрельбе.


Ранее в подписантах провластного письма были обнаружены чиновники, давно покинувшие спорт. Также некоторые спортсмены заявили, что не ставили подписи под провластным обращением.
TUT.BY
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