Фристайл без Казеко: Это провал

Николай Казеко отстранен за политику









В финской Руке проходит первый этап Кубка мира по фристайлу.





В финал пробились 3 белоруса: Дмитрий Мазуркевич (7-е место в квалификации – 116,48), Станислав Гладченко (8-е – 109,75), Максим Густик (10-е – 109,38).





В первой попытке финала Максим Густик стал 7-м, Станислав Гладченк – 10-м, а Дмитрий Мазуркевич – 12-м. Таким образом, никто не вышел в заключительную попытку, куда попадают 6 сильнейших.





Девушки вообще не попали в финальные топ-12 первого этапа Кубка мира. Валерия Болматова в квалификации показала 15-й результат (67,08). Анастасия Андриянова стала 18-й позиции (61,62).





Напомним, сборная Беларуси отправилась на место проведения без главного тренера Николая Козеко, а также Александры Романовской. В отсутствие Козеко сборной руководит Александр Пенигин.