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Глава датского хоккея: если бы ЧМ стартовал завтра, мы бы не поехали в Минск. ИИХФ должна что-то решить в течение месяца

Глава Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен прокомментировал ситуацию вокруг чемпионата мира-2021 в Минске и Риге.




"Если бы чемпионат начинался завтра, мы бы не поехали в Беларусь. В той ситуации, которая сейчас складывается в Минске, я не уверен, что можно обеспечить безопасность всех участников турнира.

Перенос чемпионата из Минска — это очень масштабный процесс. Нужно учитывать очень много параметров. Ожидаю, что ИИХФ примет решение в течение месяца", — цитирует Баха Нильсена Прессбол.
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