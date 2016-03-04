Белорусский тяжелоатлет Мудревский дисквалифицирован на четыре года за попытку фальсификации допинг-теста
Белорусский тяжелоатлет Максим Мудревский дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсмена от соревнований за использование или попытку использования физических или химических манипуляций (М2) / фальсификацию или попытку фальсификации любой составляющей допинг-контроля, сообщает сайт НАДА.
Все результаты Мудревского за период с 04.03.2016 по 03.08.2020 аннулированы. В том числе аннулировано четвертое место белоруса в двоеборье на чемпионате Европы-2019 в весовой категории до 89 кг. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 августа 2020 года.
09:10 05/12/2020
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