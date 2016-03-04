



Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсмена от соревнований за использование или попытку использования физических или химических манипуляций (М2) / фальсификацию или попытку фальсификации любой составляющей допинг-контроля, сообщает сайт НАДА.





Все результаты Мудревского за период с 04.03.2016 по 03.08.2020 аннулированы. В том числе аннулировано четвертое место белоруса в двоеборье на чемпионате Европы-2019 в весовой категории до 89 кг. Срок дисквалификации отсчитывается с 3 августа 2020 года.