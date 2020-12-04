Перенос Олимпиады обошелся Японии почти в $2,8 миллиарда
Перенос Олимпийских игр на следующий год из-за пандемии коронавируса обошелся японским организаторам дополнительно в 2,8 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает Reuters.
По словам организаторов, ожидается, что власти Токио заплатят 1,15 млрд долларов, организационный комитет 0,99 млрд, а японское правительство добавит еще 0,71 млрд долларов.
Международный олимпийский комитет, со своей стороны, уже компенсировал 650 миллионов долларов США.
Отмечается, что общий бюджет на проведение Олимпийских игр в Токио до их переноса составлял 12,6 млрд долларов США.
Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суґа и председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились, что Олимпийские игры в Токио пройдут летом 2021 года.
Олимпиада в Токио должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены.
18:11 04/12/2020
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