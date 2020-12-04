"Дорогие друзи и подрузи!





Огромное всем спасибо за поддержку и добрые слова — чертовски приятно, что так много людей поддержали добрым словом, звонком или сообщением за последние пару дней. Это стоит больше всех сокровищ Агры, и прекраснее, чем все сказки Аграбы. Относительно многочисленных вопросов о будущем.





Ухожу в неизвестность, как неуловимые мстители — в закат: под красивую песню и в шапке — зима же на дворе. Но если увидите какую замечательную вакансию, касающуюся коммуникаций, пиара, медиа, пресс-служб, креатива или вызовов подобного толка, буду признателен за ссылку или прямую рекомендацию.





Грамотно пишу, хорошо говорю, быстро соображаю и не боюсь стрессов — разве что лысею от них, как показывает практика последних пяти месяцев, чуть быстрее)) рассматриваю все варианты — от постоянки до разового фриланса или интересного проекта.





В общем, открыт ко всему неизвестному, разумному, доброму и вечному. А если у вас есть шоколадки, то и к глупому, злому и преходящему)





з.ы. не особо верю в гороскопы, брак через программу "давай поженимся" и репосты, но если докажете чудодейственную силу последних, то с меня — "рафаэлка")", — написал Герчиков в Facebook.







