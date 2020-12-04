16 сентября 2019 года на чемпионате мира по борьбе белорус Николай Стадуб занял пятое место среди борцов греко-римского стиля в категории до 87 килограммов. Это позволило завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио.





Борец спокойно начал подготовку к Играм. Однако, как известно, соревнования были перенесены на 2021 год из-за коронавируса. Тем не менее подготовка продолжилась. И до недавнего времени в жизни уроженца Молодечно все было спокойно.





Но после выборов Стадуб подписал открытое письмо спортсменов против насилия и через какое-то время попал под репрессии. Спортсмену сократили президентскую стипендию и грозят увольнением из сборной.





Однако борец свою гражданскую позицию менять не намерен. В интервью Дмитрию Руто 29-летний спортсмен рассказал, почему перестал быть аполитичным, как с ним проводились идеологические беседы, как пробует достучаться до знакомых силовиков и как реагирует на происходящее в стране.





– Свою подпись под открытым письмом спортсменом я поставил давно, еще в августе. И где-то в октябре со мной начали проводить различные беседы. Не знаю, почему так поздно меня это коснулось. Не буду уточнять, кто именно, скажем так, различные функционеры. Советовали забрать подпись, поменять свою позицию. Но я придерживался своей точки зрения и прислушивался в первую очередь к себе.





– А насколько сильным было давление?





– Скажем так, все в виде советов и рекомендаций, без излишнего пресса и в довольно спокойном тоне. Просто говорили, что моя позиция может повлиять на дальнейшую карьеру. И если не отзову подпись, могу оказаться вне сборной.





– Те, кто с вами проводил такие беседы, наверняка знали, что вы имеете олимпийскую лицензию, готовы выступать на Играх за страну. И все равно говорили, что могут уволить?





– По всей видимости, этот факт их не смущал. Но, опять же, все преподносилось в таком ключе, что они просто хотят сделать хорошее дело в первую очередь для меня, уберечь от неприятностей. Объясняли, советовали, Коля, мол, неизвестно, что дальше будет, ты подумай над своим решением. Подпись может повлиять на твое будущее.





– У вас хоть раз закрадывалась мысль забрать подпись?





– Были такие мысли, не скрою. Все переваривал у себя в голове не один день. Но глядя на тот беспредел, которые творится у нас сейчас на улицах, только убеждался, что сделал все правильно, и подпись отзывать не буду. Свою точку зрения буду отстаивать до конца. И хоть таким образом окажу какую-то помощь белорусам, спортсменам в это непростое для страны время.





Раньше я вообще был аполитичным человеком – до 9 августа, думаю, как и многие белорусы. Однако сейчас стоять равнодушно в стороне и спокойно на это все смотреть просто невозможно. Поэтому решил, что нужно каким-то образом выразить свою гражданскую позицию.





– Многих спортсменов, в том числе борцов, еще в начале осени начали прессовать, увольнять, лишать зарплат. Не боялись, что и вас эта участь может коснуться?





– Я думал об этом, более того, был готов, что рано или поздно могут подвергнуть санкциям и меня. В Беларуси вообще не ценят ни титулы, ни награды – спортсменов просто увольняют без каких-либо разговоров. Ждал, что рано или поздно поступят так же и со мной.





– Насколько знаю, сейчас вам поставили ультиматум: если заберете подпись, все будет хорошо, если нет – уволят из сборной.





– Да, все именно так. Не так давно у меня состоялась с определенными людьми простая неформальная беседа, в ходе которой мне и сказали, что у меня есть выбор – или отказаться от своей позиции и продолжить выступать за сборную и тренироваться, или же, в противном случае, можно готовиться к увольнению.





Ультиматум не был выдвинут в жесткой форме, с какими-то наездами. Как и раньше, в виде доброжелательного совета. После этого интервью, думаю, меня уже точно уволят, но от своей позиции я отказываться не собираюсь. Как уже сказал, этой точки зрения буду придерживаться до конца.





Хотя определенные санкции в мой адрес уже последовали. Например, когда спортсменам начали сокращать стипендии, в том числе президентские, или вовсе их убирать, меня это тоже коснулось. Никто меня не оповестил о том, что это возможно, но в ноябре я получил сумму, в 10 раз меньшую. Если раньше я получал 1900 рублей, то в прошлом месяце – всего 140.





– Для вас это стало неожиданностью?





– Меня предупреждали, что могут быть какие-то последствия моих шагов, но вот конкретно о том, что срежут стипендию, разговора не было. Мне говорили так: «Мы подумаем, что с тобой делать. Но и ты подумай над тем, что совершил. Реши окончательно, будешь ли отзывать подпись. У тебя есть время до Нового года». Но уже в ноябре я немного недосчитался денег.





– Это же не все деньги, что вы получаете?





– Президентская стипендия – это отдельная выплата. Есть еще зарплата спортсмена-инструктора, члена сборной. Нормальные деньги, жить можно, но когда в 10 раз срезают стипендию, это ощутимо. Рассчитывал на эти деньги, тем более я заслужил их.





– Вы пытались разобраться, почему с вами так поступили?





– Конечно, спрашивал. Мне только и говорили: «Ну, что за вопросы? Ты же сам все прекрасно знаешь». По спортивным заслугам я не должен лишаться стипендии, но мне отвечали: «Успокойся и молчи. Либо забирай подпись и у тебя все будет так, как раньше. Либо выбирай жить так, как сейчас». Банальная история, многие спортсмены, думаю, оказались сейчас перед таким выбором.





– Тем не менее, когда такой ультиматум ставят обладателю олимпийской лицензии, история перестает быть банальной.





– И все равно немало таких случаев. Девчонок из моего вида спорта, из других видов уже лишили зарплат, стипендий, уволили с работы. Это ненормально. Если чиновники продолжат такое творить, еще вопрос, кто будет выступать за Беларусь, останутся ли спортсмены. Чиновники говорят, что спорт вне политики, и в то же время так относятся к атлетам. Выражать свою гражданскую позицию в Беларуси нельзя, свободы слова нет никакой. И это, безусловно, неправильно.





***





– Бегунья Марина Арзамасова отозвала свою подпись, но все равно в отношении нее были применены санкции, она уволена из РЦОП, лишена зарплаты. Не думали, что даже если вы поменяете свою позицию, то и с вами могут поступить так же?





– Я уже давно для себя все решил: ничего забирать не планирую. Разговоры и советы на меня никак не повлияли.





– Почему? Ведь если поверить словам функционеров, вы останетесь при хорошей зарплате, в сборной, поедете на Олимпиаду, может, возьмете там медаль. Почему бы ради этого не забрать подпись?





– А смысл тогда того, что я в августе подписался? Я действительно против насилия. Глядя на все, что творится в Беларуси, на весь беспредел, на то, как обращаются с простыми людьми, не представляю, как можно пройти мимо и молча за этим наблюдать. Даже если у меня из-за гражданской позиции возникают финансовые проблемы, свое мнение не поменяю. Лучше оставить подпись, сохранить совесть и не мириться с беспределом.





– В петиции содержатся не только пункты против насилия, но и политические моменты.





– Да, их я тоже полностью поддерживаю. Из-за политики, нечестных выборов все это и началось у нас в стране.





– То есть если бы выборы прошли открыто, были допущены наблюдатели, голоса подсчитали честно, то этого кошмара и не было бы?





– Да, если бы все прошло честно, то люди бы не вышли на улицы. Мы наблюдали явный беспредел на выборах, была очевидная подтасовка результатов, фальсификации.





Люди понимали, что у них забрали голоса, честные выборы. На многих платформах, в том числе в телеграме, проводились опросы, белорусы видели, что большинство выступает против нынешней власти. И люди до сих пор выходят, протестуют. Никто не хочет быть обманутым, все за справедливость. И я этого придерживаюсь.





– На улицах и сейчас творится беспредел, силовики задерживают людей фактически ни за что. Есть среди силовиков в том числе спортсмены, борцы. Вы с кем-нибудь из таких знакомы?





– Да, есть парочка человек, с которыми общаюсь до сих пор, поддерживаю связь.





– Интересуетесь у них, зачем они так поступают с белорусским народом?





– В наших разговорах силовики придерживаются исключительно своих взглядов и убеждений, они уверены, что спасают страну. Мне кажется, у них проводится сильная промывка мозгов, им внушают что-то странное. И потом сложно объяснить таким людям очевидные вещи.





Ты им предоставляешь ужасающие факты того, что происходит на улицах, как издеваются над людьми, объясняешь, какая ситуация в стране, но силовики будто не слушают, они уверены в своей правоте и в том, что они все делают так, как нужно.





В итоге в Беларуси сейчас люди разделились на два лагеря. Одни упорно придерживаются оэнтэшной версии событий, что якобы под бело-красно-белыми флагами ходили фашисты, что это нацистская символика. Что БЧБ – это чуть ли не дьявол во плоти, а те, кто сейчас выступает за перемены и за справедливость, просто хотят разрушить страну.





А вторая группа – это уже адекватные люди, которые видят всю ситуацию, правильно ее оценивают. Я не хочу никого делить на правых и левых, но, к сожалению, так получается.





Это печально на самом деле. Я хочу жить в спокойно стране, чтобы никто никого не преследовал и не забивал до смерти за политические убеждение и желание что-то сказать. Ты можешь пойти на мирную акцию, просто выйти погулять, а в итоге не вернешься домой. Так не должно быть.





У меня в родном Молодечно люди после выборов боялись вечером выходить на улицы. Вылавливали всех подряд, избивали, унижали. Это страшно на самом деле. Это полный беспредел.





Во многом из-за этого я поставил подпись под открытым письмом спортсменов, потому что очень хочу, чтобы в стране было тихо, мирно и спокойно, чтобы власти и силовики включили другой режим. Не так жестоко обращались со своими же соотечественниками.





– Вам удается достучаться до своих знакомых силовиков, заметить в их глазах какое-то сомнение в том, что они делают?





– Трудно что-то объяснять людям, которые работают в системе. Как я уже сказал, у них своя правда, свое видение ситуации. И, соответственно, достучаться до таких людей очень тяжело.





***





– Наверное, непросто достучаться и до тех спортсменов, которые сейчас подписывают провластное письмо. Как вы воспринимаете такую инициативу?





– Честно, я ожидал, что со стороны властей рано или поздно будет что-то подобное. Хотя они много раз заявляли, что спорт вне политики. И сейчас с этим лозунгом власти толкают письмо в массы. Это нормально?





Тем более мы прекрасно знаем, что многих людей просто заставляют подписывать письмо под предлогом, что если не подпишешь, могут уволить, как-то по-другому наказать. Многие сдаются под давлением. У каждого свой выбор, каждый сам думает, как ему поступать.





– Среди подписантов есть и борцы, ваши коллеги. Продолжите с ними общаться?





– Наверное, буду общаться. Но, во-первых, спрошу, почему они подписались. Мне просто любопытно, какие у них мотивы, какую цель они преследовали. Сейчас идет огромное давление на спортсменов со всех сторон, не все справляются с этим. Возможно, есть среди борцов те, кто не хотел подписываться, но их фактически заставили. Поэтому мне интересно, кто и как сделал такой шаг.





– Как думаете, сколько человек из подписантов оставили свои подписи добровольно?





– Думаю, есть и такие. Я за кого-то отвечать не хочу, каждый преследовал свои цели, но, уверен, тех, кто сделал это искреннее и по своим убеждениям, явно не две с лишним тысячи. Хватает фактов, доказывающих, что людей принуждают.





– Подписался и трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь. Он, скажем так, не ваш коллега, потому что выступал в вольной борьбе, но как вы отреагировали на его появление под письмом?





– Александр Васильевич, безусловно, уважаемый человек, у него много регалий и заслуг. А то, что подписался… Не хочу никого осуждать или винить, у каждого свое видение ситуации. Я поступил по-другому, вижу реальность в ином свете. И считаю, что правда на моей стороне. Мне в дальнейшем не будет стыдно, что придерживаюсь такой гражданской позиции. А так каждый волен выбирать, как ему поступать.





***





– В начале интервью вы говорили, что до выборов были аполитичным. Почему?





– Меня не сильно интересовала политика. Занимался своими делами, тренировался, выступал, посвящал себя спорту. Но в этом году все очень быстро закрутилось, начали происходить различные события, которые не позволяли смотреть на все равнодушно.





Сергей Тихановский и его ролики привлекли внимание, я их смотрел. Потом начал внимательно наблюдать за всеми политическими движениями. После начались задержания Тихановского, Виктора Бабарико – все это не поддавалось никакой логике.





Когда у Тихановского за диваном находят огромную сумму денег, как это объяснить? Два раза дом перевернули – ничего не нашли, а на третий вдруг обнаружили. Это же смешно на самом деле. Я понял, что нужно и мне проявить свою гражданскую позицию, не стоять в стороне.





– Ваша гражданская позиция проявляется по воскресеньям на улице?





– Этот вопрос я пропущу :). Вы же сами понимаете, какая у нас страна. За одно слово могут задержать и дать сутки. Поэтому, скажем так, я остаюсь неравнодушным к тому, что происходит, и стараюсь участвовать во всем, слежу за новостями.





– Как вам вообще тренируется в последние три месяца?





– Очень тяжело. Только на тренировках, во время занятий удается не думать о том, что творится в стране, но потом, когда захожу в телеграм, открываю разные каналы, снова становится понятно, где живу, возвращаюсь в реальный мир. Переживаю, все перевариваю.





Трудно и больно смотреть на то, как обращаются с людьми. Белорусы не заслуживают такого обращения. Белорусы – самые лучшие. Очень приятно было узнать, что мы такая дружная сплоченная страна, один за всех и все за одного. Та же Новая Боровая – прекрасный показатель. Люди возили воду туда, когда произошло отключение.





Приятно наблюдать за такими позитивными моментами и понимать, что наши люди в беде друг друга не бросят.





– Вы сами из Молодечно, и там тоже были неспокойные дни. В том числе с участием бойца Алексея Кудина.





– Честно, лично с ним не знаком, но он молодец, красавчик. Поступил так, как должен был поступить настоящий мужик. Имею в виду, что дал отпор силовикам. Учитывая последствия, которые могут быть в нашей стране, может, он поступил и немного опрометчиво, но все равно я считаю, что Алексей – молодец.





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– Сейчас он за границей. А вы не думаете о переезде?





– Пока нет, если честно. Как такого давления, сильного, на меня не оказывают, я пока еще в составе сборной. Исключительно в доброжелательной форме просят отозвать свою подпись. Единственное, сократили президентскую стипендию. Скорее всего, после интервью возникнут новые вопросы :). И, ничего не говоря, могут просто уволить из команды, оставить вообще без какой-либо зарплаты, потому что единственный источник моего дохода – это спорт.





– Вы думаете о том, что будете делать в таком случае?





– Пока нет никаких мыслей, как и чем дальше заниматься. Хотелось бы, конечно, продолжать карьеру, попасть на Олимпийские игры. Это моя цель в жизни, мечта детства. Посмотрим, конечно, как все сложится, но при этом понимаю, что моя гражданская позиция вряд ли позволит мне осуществить эту мечту. Хотя я заслужил поехать на Игры.





– Сейчас МОК проводит расследования фактов притеснения спортсменов. Верите, что это приведет к чему-то положительному?





– Хочу верить, на самом деле. МОК – это же независимая организация, мне кажется, они трезво посмотрят на ситуацию в Беларуси и окажут помощь пострадавшим от режима спортсменам.





– Вы готовы выступить на Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета?





– Все, конечно, зависит от того, как будут складываться дальнейшие события. Но если другой возможности поехать на Игры не будет, то, конечно, я готов выступить там под нейтральным флагом. Все идет к тому, что, скорее всего, меня уволят. Но своей гражданской позиции я все равно не поменяю, ни при каких обстоятельствах.







