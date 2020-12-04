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"Прошу, не казните совсем жестко". Марина Арзамасова объявила о прерывании профессиональной деятельности

Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова сообщила о приостановке карьеры "на долгое время" и объяснила это решение. Ранее спортсменка была уличена в применении допинга.


Друзья, с сожалением сообщаю.⠀Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось, и, к сожалению, не в мою пользу. Athletic Integrity Unit опубликуют эту информации в ближайшее время. Мы провели большую работу по сбору доказательств, но, по мнению экспертов, мои доводы оказались неубедительными.

Увы, не всегда в составе БАДа указаны все вещества, содержащиеся в нем. Что не снимает моей ответственности, но заставляет задуматься. Анализы препаратов спортивного питания в трех лабораториях подтвердили наличие запрещенного вещества. Но, по мнению экспертов, и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами).
Все расследование длилось 1 год 4 месяца и стоило много тысяч евро. Плюс все мои нервы, слезы и болезни по этому поводу. Я оказалась полностью сломлена последние месяцы, когда пришло уведомление о том, что мои доказательства не имеют значения. Из-за этого внутреннего слома я не смогла отстоять свою ценность, поддалась давлению.

Все события последних месяцев моей жизни — это череда каких-то импульсивных мыслей и действий. Я постоянно чего-то боялась. А сегодня я увольняюсь из армии, но радуюсь более чем 20 годам спорта, которые ничем не заменить.

Я уже живу с этим вердиктом 5 дней: достаточно, чтобы держаться на людях. Но больше меня это не сломит. Я принимаю такой вариант развития событий. Смещаю свое внимание со своих тренировок на работу.
За эти месяцы большое количество недовольных комментариев меня закалило, конечно. Но прошу вас, не казните совсем жестко, мне сейчас и так очень не просто, — написала Арзамасова в инстаграме.
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