Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич отправятся на турецкий сбор за счет благотворительных средств
Белорусские бегуньи Дарья Борисевич и Ольга Мазуренок в январе поедут в Турцию на тренировочный сбор за счет средств благотворительности.
Ольга Мазуренок
Сборы легкоатлеток были профинансированы Белорусским фондом спортивной солидарности после того, как чиновники отозвали у спортсменок государственные стипендии.
Сборы пройдут с 3 по 25 января и будут направлены на подготовку к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут летом 2021 года, — отмечает "Радыё Свабода".
12:47 04/12/2020
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