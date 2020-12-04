Ольга Мазуренок и Дарья Борисевич отправятся на турецкий сбор за счет благотворительных средств

Белорусские бегуньи Дарья Борисевич и Ольга Мазуренок в январе поедут в Турцию на тренировочный сбор за счет средств благотворительности.