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Письмо в поддержку власти: продолжают поступать опровержения

Инициатива чиновников по поддержке власти спортсменами продолжает обрастать скандалами.


Футболисты Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков опровергли информацию о том, что подписывали провластное письмо.

Тренер Наталья Парамонова рассказала о том, что не подписывала провластное письмо спортсменов.

Борец Александр Куришта заявил, что не подписывал провластное письмо спортивной общественности.

Гандболист Александр Каршакевич – пока не подписал, но в списках на сайте значится с рядом других представителей СКА.

Футболист Павел Евсеенко – не подписывал письмо. По его просьбе убрали данные с сайта провластного письма.

Баскетболистка Юлия Василевич заявила, что подписала провластное письмо, а затем передумала и попросила убрать ее данные с сайта. Но получила отказ.

Представитель шахмат Владислав Каташук – заявил, что не подписывал письмо, но значится на сайте провластного письма.
Tribuna
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