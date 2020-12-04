Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА





Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА), четыре победителя групп Лиги А Бельгия, Испания, Италия и Франция разыграют трофей на двух итальянских аренах - "Джузеппе Меацца" в Милане и "Ювентус Стэдиум" в Турине, передает Укринформ.





Полуфинальные пары определила 3 декабря слепая жеребьевка:





6 октября: Италия - Испания ("Джузеппе Меацца")





7 октября: Бельгия - Франция ("Ювентус Стэдиум").





10 октября: матч за трете место ("Ювентус Стэдиум")





10 октября: финал ("Джузеппе Меацца").





Напомним, победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА является сборная Португалии.