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Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА

Финальная стадия второго розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет в октябре 2021 года в Италии.


Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА), четыре победителя групп Лиги А Бельгия, Испания, Италия и Франция разыграют трофей на двух итальянских аренах - "Джузеппе Меацца" в Милане и "Ювентус Стэдиум" в Турине, передает Укринформ.

Полуфинальные пары определила 3 декабря слепая жеребьевка:

6 октября: Италия - Испания ("Джузеппе Меацца")

7 октября: Бельгия - Франция ("Ювентус Стэдиум").

10 октября: матч за трете место ("Ювентус Стэдиум")

10 октября: финал ("Джузеппе Меацца").

Напомним, победителем первого розыгрыша Лиги наций УЕФА является сборная Португалии.
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