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Братская могила? Google не знает спортсменов, подписавшихся под провластным письмом

Еврорадио посмотрело список спортсменов, подписавших провластное письмо. И увидело интересную деталь.


Подписанты провластного письма спортсменов

Как оказалось, многих спортсменов, подписавших провластное письмо, Google найти не может. Зато легко находит их полных тезок, занимающих всевозможные чиновничьи должности.

Для примера возьмем только один кусок: 

№223 Стрелец Артур Владимирович. Футбол, 1-й разряд. Футболиста такого Google не знает. Зато знает заместителя начальника отдела растениеводства Светлогорского райисполкома.

№224 Потапенко Владислав Валентинович. Теннис, 1-й разряд. Теннисиста такого Google не знает. Зато знает начальника отдела экономики Светлогорского райисполкома.

№225 Каштанов Александр Сергеевич. Плавание, 1-й разряд. Пловца такого Google не знает. Зато знает учителя физкультуры из СШ №12 Светлогорска.

№226 Горовцов Александр Анатольевич. Футбол, 1-й разряд. И такого футболиста в Google нет. Зато есть начальник управления делами Светлогорского райисполкома.

№227 Петровский Константин Валерьевич. Баскетбол, 1-й разряд. Баскетболиста такого Google не знает. Зато знает заместителя председателя Светлогорского райисполкома.

№228 Будревич Александр Киреевич. Дзюдо, 1-й разряд. Наконец-то! Светлогорский тренер по дзюдо.
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