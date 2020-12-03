"Спортсмены будут готовиться к Олимпийским играм, здесь работает спортивный принцип. Мы не можем гарантировать их участие вне квалификации. Они должны получить на руки олимпийские лицензии. Мы со своей стороны помогаем им в этом процессе.





Международный олимпийский комитет выразил готовность оказать содействие, в том числе в коммуникации с международными спортивными федерациями в плане допуска вне заявки НОК белорусских спортсменов, которые пострадали за свою позицию", - заявил исполнительный директора фонда Александр Опейкин во время пресс-конференции в четверг.





При этом БФСС рассчитывает, что спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Токио под флагом Беларуси. "В данном случае будет действовать спортивный принцип. Если они (спортсмены - ИФ) получат лицензии, пройдут квалификацию, то естественно у них будет возможность выступать под нейтральным флагом. Либо, надеемся, под новым флагом", - сказал Опейкин.





"Эти переговоры с нашей стороны будут вестись. Здесь есть полное понимание со стороны международного спортивного сообщества", - добавил он.





Кроме того Опейкин сообщил, что на пятницу запланирована встреча в онлайн-формате фонда с представителями МОК, в частности, исполнительным директором.

Он также рассказал, что фонд уже оказал поддержку белорусским спортсменам примерно на 100 тыс. евро, но процесс сбора помощи продолжается.





В свою очередь глава международного департамента БФСС Анатолий Котов подтвердил заинтересованность фонда, "в том, чтобы белорусские спортсмены выступали под флагом Республики Беларусь". "Мы рассчитываем на то, что наши спортсмены будут представлять Беларусь на олимпиаде под своим флагом и будут делать это достойно", - подчеркнул он.





Котов считает, что история с отбором и заявкой на олимпиаду будет "очередным тест-драйвом для Национального олимпийского комитета". По данным БФСС, отдельных спортсменов, претендующих или завоевавших лицензии на игры, лишают возможности полноценно тренироваться, уменьшают спортивные стипендии и исключают из национальной команды. "Одна из задача фонда - восполнить эту паузу... В партнерстве с нашими коллегами по олимпийской семье мы стремится этот пробел заполнить", - заявил Котов.





Фонд уже проинформировал МОК подробно о шести таких случаях среди спортсменов-олимпийцев, а также готовит информацию о двух новых и о двух среди тренеров. Котов добавил, что одной из задач фонда является обеспечение условий для тренировки спортсменов вне зависимости от их политических взглядов.





Фонд спортивной солидарности был основан в августе 2020 года. К настоящему моменту разного рода поддержка оказана более чем 20 спортсменам, установлена коммуникация с МОК, а также с рядом национальных олимпийских комитетов, которые выразили готовность поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своего мнения.





Ранее более 1250 белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие.





Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры.





Кроме того, экс-баскетболистка сборной Беларуси и лучшая центровая чемпионата мира-2010 Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в мирных акциях протеста. Спортсменку задержали в минском аэропорту 30 сентября перед вылетом на плановое лечение в Германию.