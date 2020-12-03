Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия





Сезон-2020 Березкин провел в латвийской «Лиепае». В Беларуси выступал за «Нафтан» и БАТЭ.





Среди представителей футбола подпись под письмом оставили тренер вратарей Василий Хомутовский, экс-голкипер сборной Андрей Горбунов, вратарь «Смолевичей» Джемал Куршубадзе, полузащитник «Городеи» Дмитрий Байдук, тренер Андрей Островский, защитник «Гомеля» Арсений Бондаренко и лучшая футболистка Беларуси-2014 Лиана Мирошниченко.





На данный момент письмо подписало более 1300 человек.