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Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия

Белорусский полузащитник Евгений Березкин подписал письмо за честные выборы и против насилия.


Сезон-2020 Березкин провел в латвийской «Лиепае». В Беларуси выступал за «Нафтан» и БАТЭ.

Среди представителей футбола подпись под письмом оставили тренер вратарей Василий Хомутовский, экс-голкипер сборной Андрей Горбунов, вратарь «Смолевичей» Джемал Куршубадзе, полузащитник «Городеи» Дмитрий Байдук, тренер Андрей Островский, защитник «Гомеля» Арсений Бондаренко и лучшая футболистка Беларуси-2014 Лиана Мирошниченко.

На данный момент письмо подписало более 1300 человек.
Tribuna
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