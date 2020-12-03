НОК: на сайт с письмом провластных спортсменов ведутся DDoS-атаки









"Изначально пытались получить доступ к административной части сайта, чтобы изменить его вид. После того как не удалось это сделать, они начали атаки", — говорят разработчики.





По их словам, с проблемой "разбираются сотрудники других ведомств".





Также сообщается, что на сайте уже около 2500 подписей под провластным письмом. "Это данные, отраженные на ресурсе, но на самом деле подписей представителей спортивной общественности гораздо больше. Они теперь обрабатываются и будут дозагружены на сайт", — добавляют разработчики.





Как рассказывало Еврорадио, некоторые спортсмены заявили, что не подписывали это письмо, хотя там стоят их имена. Также среди подписантов нашли

несовершеннолетних девушек, которым только по 14 лет.