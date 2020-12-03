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Избитый Кокориным и Мамаевым белорус требует от них $13 тысяч

Водитель Виталий Соловчук подал иск к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, требуя со спортсменов один миллион рублей (13,2 тысячи долларов) в качестве компенсации морального вред, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Бушманова.


"Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря", - сказал адвокат Мамаева.

По словам Бушманова, еще во время следствия на имя гражданина Беларуси был открыт счет, на котором по сей день лежат 500 тысяч рублей - эти деньги Мамаев готов выплатить в качестве компенсации. Кроме того, Павел уже заплатил Соловчуку компенсацию за разбитый автомобиль.

"Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом", - заявил адвокат. 

В суде уточнили, что Соловчук требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также чтобы они возместили "расходы на лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек".

Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет.

Футболисты и Кокорин-младший вышли по УДО в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.

Протасовицкий покинул стены колонии в начале ноября.
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