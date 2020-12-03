Избитый Кокориным и Мамаевым белорус требует от них $13 тысяч





"Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря", - сказал адвокат Мамаева.





По словам Бушманова, еще во время следствия на имя гражданина Беларуси был открыт счет, на котором по сей день лежат 500 тысяч рублей - эти деньги Мамаев готов выплатить в качестве компенсации. Кроме того, Павел уже заплатил Соловчуку компенсацию за разбитый автомобиль.





"Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом", - заявил адвокат.





В суде уточнили, что Соловчук требует взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела, а также чтобы они возместили "расходы на лечение в размере 42 360 рублей 75 копеек".





Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет.





Футболисты и Кокорин-младший вышли по УДО в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.





Протасовицкий покинул стены колонии в начале ноября.



