Герчиков покинул пост главного редактора «Прессбола». Новый главный редактор пока не определен
Вторничный номер «Прессбола» от 1 декабря (№4415) стал последним под редакцией Дмитрия Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.
1 июля Герчиков сменил Сергея Кайко, став четвертым главным редактором в почти 30-летней истории «Прессбола». Таким образом, под руководством Герчикова вышло 43 газетных номера.
Новый главный редактор пока не определен.
12:15 03/12/2020
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