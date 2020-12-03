Герчиков покинул пост главного редактора «Прессбола». Новый главный редактор пока не определен

Вторничный номер «Прессбола» от 1 декабря (№4415) стал последним под редакцией Дмитрия Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.