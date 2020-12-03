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Герчиков покинул пост главного редактора «Прессбола». Новый главный редактор пока не определен

Вторничный номер «Прессбола» от 1 декабря (№4415) стал последним под редакцией Дмитрия Герчикова. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

1 июля Герчиков сменил Сергея Кайко, став четвертым главным редактором в почти 30-летней истории «Прессбола». Таким образом, под руководством Герчикова вышло 43 газетных номера.

Новый главный редактор пока не определен.
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