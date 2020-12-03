Оказалось среди подписантов и немало довольно известных в футбольной среде имен. Как, например, Владимир Корытько (экс-игрок национальной сборной), Андрей Скоробогатько (главный тренер юношеской сборной), Антон Ковалевский (экс-голкипер «молодежки»), а также три действующих игрока могилевского «Днепра»: Евгений Елезаренко, Илья Удодов и Максим Ходенков.









Наталья Парамонова: «Как моя фамилия попала? Думаю, что берут списки национальных команд и всех добавляют в список подписантов. Потом нас перед фактом ставят. Мне звонили и предлагали подписать. Я сказала, что не хочу». Не ожидала себя увидеть в этих списках тренер национальных сборных по прыжкам с батута«Как моя фамилия попала? Думаю, что берут списки национальных команд и всех добавляют в список подписантов. Потом нас перед фактом ставят. Мне звонили и предлагали подписать. Я сказала, что не хочу».





Александр Куришта. Таким же непонятным образом там оказался и борец





Интересно, много ли по итогу найдется людей так и не оставивших свои подписи под провластным письмом, но оказавшихся среди подписантов?