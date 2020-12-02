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Месси оштрафован на 600 евро за акцию в честь Марадоны в матче чемпионата Испании

Комитет по соревнованиям чемпионата Испании по футболу оштрафовал нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси на 600 евро, сообщает Sport.es.


Футболист наказан за устроенную во время игры с "Осасуной" акцию, посвященную ушедшему из жизни соотечественнику аргентинцу Диего Марадоне.

В свою очередь, клуб оштрафован на 350 евро.

29 ноября в домашнем матче чемпионата Испании "Барселона" победила "Осасуну" со счетом 4:0. Автором четвертого гола стал Месси. Поразив ворота, аргентинец снял свою футболку, под которой оказалась футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с номером 10 на спине.

Месси при этом избежал максимального штрафа в размере 3000 евро.

В 1993 году Марадона играл за "Ньюэллс Олд Бойз", за молодежную команду этого клуба с 1995 по 2000 год выступа Месси (после этого перешел в систему "Барселоны").

Диего Марадона скончался 25 ноября.
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