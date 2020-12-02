В Беларуси запустили athletes.by — сайт с призывом к общественности «вспомнить, что спорт всегда был и остаётся вне политики!» и не обращать внимание на «обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом».





Среди подписантов указаны знаменитые спортсмены и тренеры, перворазрядники и неизвестные.





По состоянию на 15:50 2 декабря на сайте было 2262 подписи. Заметим, что на момент появления сайта там было 55 подписантов. Потом количество упало до нуля, затем выросло до 615 — и неоднократно менялось.





Dev.by поговорил с разработчиком (попросил сохранить анонимность), который заметил странности на сайте.





А именно:





- Письмо невозможно подписать. Нужно заполнить анкету, потом ввести код подтверждения, который должен прийти на почту. Но он туда не отправляется — проверили на нескольких e-mail-адресах. Может, кто-то поломал форму, она сама поломалась или никогда и не работала.





Скорее всего, данные статичны и вносятся руками. Это относится и к общей цифре подписавшихся, и к таблице с подписями.





Об этом также косвенно свидетельствует динамика наполнения. Если представить, что есть система, через которую добавляются эти подписи, они бы добавлялись по 1-5-10 штук — равномерно. Но на сайте подписанты появляются пачками по несколько сотен за апдейт.





Форма «Подписаться» отправляет данные по любопытному адресу









Напомним, провластное письмо стало ответом на открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей. Это письмо находится по адресу http://sos-by.team.





После появления сайта с провластным письмо многие обратили внимания, что он практически один в один копирует сайт Свободного объединения спортсменов Белрауси.









Также следует отметить, что провластный сайт периодически становится недоступным. Например, по состоянию на 17.45 2 декабря оказалось, что "Resource Limit Is Reached"... И такая ситуация была замечена неоднократно в течение дня.