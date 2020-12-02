+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это юные баскетболистки из Гродно

В списке подписантов провластного письма спортсменов как минимум 13 несовершеннолетних детей. Это несовершеннолетние баскетболистки из системы гродненского баскетбола, сообщает Telegram-канал «Баскетбол видишь?».



Милана Новик (14 лет), Анна Хатеневич (14 лет), Ксения Гулида (14 лет), Дарья Савчук (14 лет), Полина Доменюк (16 лет), Карина Курстак (15 лет), Алеся Слиж (16 лет), Ксения Колесник (15 лет), Наталья Спорик (16 лет), Елизавета Шишлюк (15 лет), Евгения Бернацкая (15 лет), Лизавета Трещинская (16 лет), Екатерина Новик (15 лет).

Напомним, что сегодня сайте Athletes.by появились фамилии спортсменов, подписавших провластное письмо.

Ранее заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля заявил, что провластное письмо спортсменов подписали уже 2,5 тысячи человек.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]