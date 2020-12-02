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КМ по лыжным гонкам: уже три сборные снялись с турнира до конца года

Сборные Швеции и Финляндии вслед за командой Норвегии снялись с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до конца года, сообщает Sputnik.

Накануне стало известно, что норвежцы отказались от участия в декабрьских этапах КМ из-за пандемии коронавируса. Напомним, в этом месяце запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).

"Решение отказаться от предстоящих соревнований Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Как бы мы ни хотели соревноваться, это решение кажется единственно правильным", - говорится в сообщении на официальном сайте Шведской лыжной ассоциации.

Аналогичное решение приняли и финские лыжники. Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в Финской лыжной ассоциации.

Напомним, на первом этапе КМ в Руке (Финляндия) шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте, а также были в призах в гонке с раздельным стартом и пасьюте.
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