КМ по лыжным гонкам: уже три сборные снялись с турнира до конца года

Накануне стало известно, что норвежцы отказались от участия в декабрьских этапах КМ из-за пандемии коронавируса. Напомним, в этом месяце запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).





"Решение отказаться от предстоящих соревнований Кубка мира в Давосе и Дрездене было очень сложным, но оно принималось с учетом здоровья гонщиков. Как бы мы ни хотели соревноваться, это решение кажется единственно правильным", - говорится в сообщении на официальном сайте Шведской лыжной ассоциации.





Аналогичное решение приняли и финские лыжники. Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в Финской лыжной ассоциации.





Напомним, на первом этапе КМ в Руке (Финляндия) шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте, а также были в призах в гонке с раздельным стартом и пасьюте.



