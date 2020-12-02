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"Приду и сломаю тебе ноги". Футболистке угрожают после отказа почтить память Марадоны

Футболистка испанской команды "Виахес Интерриас" Паула Дапена рассказала о последствиях своего поступка перед недавним товарищеским матчем с "Депортиво Абанка". 24-летняя спортсменка демонстративно отказалась почтить память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

"Я утомилась. Социальные сети, интервью... Это ужасно. Да, мне пришлось закрыть свои аккаунты. Проблема в том, что эти люди также нашли страницы моих коллег и стали преследовать их. Нас не только оскорбляют, но и угрожают убийством. Мы получаем, например, такие сообщения: "Я найду твой адрес, приду и сломаю тебе ноги".

Ожидала ли я, что мою историю придадут такой огласке? Нет, я думала, что об этом узнают только мои подписчики в Инстаграме. Мне казалось, что новость не выйдет за пределы Понтеведры, но внезапно она разошлась по всему миру. Что касается моих одноклубниц, мне никто ничего не сказал. Они всегда уважали меня и знали о моих взглядах", — приводит слова Дапену "Чемпионат".
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