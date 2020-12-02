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Обладателю олимпийской лицензии по греко-римской борьбе Стадубу угрожают увольнением за подпись в письме за новые выборы

По сведениям Tribuna.com, член сборной Беларуси по греко-римской борьбе Никите Климовичу не продлевают контракт, который заканчивается в конце года.

Климович подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, ему предлагали поменять свою позицию, однако спортсмен отказался это делать. После этого его уведомили о том, что его контракт, который заканчивается в конце года продлен не будет.

Также поступают угрозы увольнения еще одному члену национальной команды Николая Стадуба. Он является подписантом письма за новые выборы и против насилия. Спортсмена вынуждают отказаться от своей подписи. Ранее он был лишен президентской стипендии.
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