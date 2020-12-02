Климович подписал письмо спортсменов за новые выборы и против насилия, ему предлагали поменять свою позицию, однако спортсмен отказался это делать. После этого его уведомили о том, что его контракт, который заканчивается в конце года продлен не будет.





Также поступают угрозы увольнения еще одному члену национальной команды Николая Стадуба. Он является подписантом письма за новые выборы и против насилия. Спортсмена вынуждают отказаться от своей подписи. Ранее он был лишен президентской стипендии.