



«Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко», – написал Милевский.





В комментариях в инстаграме «ЧестнОК» Милевский ответил:





«Ну вы говно, блин! Ох как все раздуть умеете! Просились на интервью… Я же слово плохого за Олю не сказал! Следите за собой, гнилье, блин», – написал Милевский.





Ранее Милевского призвали поддержать Ольгу Хижинкову, однако эта идея не нашла поддержки у форварда.





11 ноября состоялся суд над Ольгой Хижинковой, которая была задержана 8 ноября. Ей сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Это наказание не будет суммироваться с предыдущими. Выйти на свободу она должна 11 декабря.