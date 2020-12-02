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Артем Милевский: «Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем отношении к экс-пресс-секретарю клуба Ольге Хижинковой.


«Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко», – написал Милевский.

В комментариях в инстаграме «ЧестнОК» Милевский ответил:

«Ну вы говно, блин! Ох как все раздуть умеете! Просились на интервью… Я же слово плохого за Олю не сказал! Следите за собой, гнилье, блин», – написал Милевский.

Ранее Милевского призвали поддержать Ольгу Хижинкову, однако эта идея не нашла поддержки у форварда.

11 ноября состоялся суд над Ольгой Хижинковой, которая была задержана 8 ноября. Ей сначала дали 12 суток, но затем осудили еще раз на 15 суток. На свободу Ольга должна была выйти 5 декабря, однако позже стало известно, что девушка снова была осуждена на 15 суток. Это наказание не будет суммироваться с предыдущими. Выйти на свободу она должна 11 декабря.
Tribuna
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