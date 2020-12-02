+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Солигорский «Шахтер» набрал 66 процентов возможных очков. Это худший показатель для чемпиона в истории высшей лиги

Солигорский «Шахтер» в сезоне-2020 набрал 65,56 процентов возможных очков.

«Горняки» провели 30 матчей, в которых заработали 59 очков (65,56%). Это худший результат для чемпиона в истории высшей лиги. В сезоне-2005, когда «Шахтер» впервые выиграл чемпионат, процент составил 80,77 (63 очка в 26 матчах).

Ранее худшими являлись результаты БАТЭ в сезоне-2011, когда борисовчане победили, набрав 66 баллов после 33 встреч (66,67%), и в сезоне-2006, когда «желто-синие» заработали 54 очка после 26 игр (69,23%).

Рекордные показатели у минского «Динамо». В сезоне-1992/93: 57 очков после 32 матчей (89,06%). В сезоне-1993/94: 52 балла после 30 встреч (86,67%). Добавим, что тогда за победу начисляли два очка, а не три. Третье место по этому показателю у БАТЭ в сезоне-1999: 77 очков после 30 встреч (85,56%).
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]