Гонщик с белорусскими корнями выступит в "Формуле-1"

"Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за Haas F1 в следующем сезоне. В этом году Никита подтвердил свои способности в Формуле 2, одерживая победы и поднимаясь на подиум в своём втором сезоне в этой серии", - заявил во вторник журналистам руководитель команды Гюнтер Штайнер.





Он назвал Мазепина зрелым, несмотря на молодость, гонщиком и пообещал предоставлять ему максимум возможностей проявить свои способности в "Формуле-1".





"Поскольку сезон следующего года состоит из рекордного числа гонок, у него будет немало возможностей изучить Формулу 1 во всех нюансах", - отметил Штайнер, слова которого приводит f1news.ru.





Мазепин станет четвёртым представителем России, пробившимся в Формулу 1 – после Виталия Петрова, Даниила Квята и Сергея Сироткина. Ему 21 год, и в настоящий момент гонщик Hitech GP занимает 3-е место в личном зачёте Ф2, формально сохраняя шансы на титул, хотя они весьма невелики.





Азы гоночного мастерства Никита осваивал в картинге, затем в 2014 году впервые попробовал свои силы в гонках машин с открытыми колёсами, а в 2015 году дебютировал в североевропейской Формуле Renault 2.0. После этого провёл два сезона в европейской Ф3 и в 2018-м перешёл в GP3.





В своём первом же сезоне он одержал четыре победы, заняв второе место по итогам чемпионата, что позволило продолжить карьеру в Формуле 2. Если сезон 2019 года успешным не назовёшь, его Мазепин завершил на 18-м месте личного зачёта, то в 2020-м он выступает прекрасно: на его счету две победы и четыре подиума.





Опыт пилотирования машин Формулы 1 у него также есть: в мае прошлого года он работал на тестах в Барселоне в составе команды Mercedes.





Мазепин – сын известного предпринимателя, основного владельца объединенной химической компании "Уралхим" российского миллиардера Дмитрия Мазепина. Отец автогонщика в 1968 году родился в Минске, в столице Беларуси он окончил суворовское училище, учился на переводчика, служил в Афганистане. В 1992 году Мазепин-старший окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России и начал работать в финансовой сфере России и Беларуси, занимал руководящие посты в крупных российских компаниях и государственных структурах. С 2007 года он является председателем совета директоров компании "Уралхим".