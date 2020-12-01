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Друг познается в беде: Милевского призвали поддержать Хижинкову, он ответил матом

Нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского под постом в его Instagram призвали поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову, которая уже трижды была осуждена за участие в акциях протеста.
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Напомним, сейчас «Мисс Беларусь-2008» находится в ЦИП на Окрестина в ужасных условиях: по неофициальной информации ее не выводят в душ и на прогулки, не отдают письма и передачи и держат в камере не с политическими, а с бездомными.

На просьбу вступиться за Хижинкову Милевский отреагировал так, будто он по-прежнему находится с Ольгой в ссоре (как-то у них случился конфликт на профессиональной почве, когда оба работали в клубе), хотя Артем нашел в себе силы принести извинения. 


Модель потом называла футболиста думающим человеком. Но на упоминание Хижинковой сейчас Миля ответил по-хамски – будто с цепи сорвался.

Манера общения Милевского не смутила жену Сергея Кисляка Юлию – та вступилась за футболиста, намекнув при этом, что якобы знает о ситуации Хижинковой то, чего не знают другие.

Образумить форварда брестчан пришла в комментарии известная баскетболистка Елена Левченко, которой и самой недавно пришлось ощутить все "прелести" белорусского правосудия. Неизвестно, удалось ли ей это – Милевский предложил Левченко пообщаться в директе.

Эта идея футболиста не понравилась волейболисту Артуру Удрису:

Ну а закончил свое неоднозначное общение с болельщиками футболист неожиданным пожеланием «добра и мира», а также заверением, что скоро откуда-то уедет. По последним новостям, уезжает Артем из Бреста и чемпионата Беларуси.

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Всего под арестом Хижинкова проведет 42 дня, если что-то в этой стране не поменяется. На свободу она должна выйти 11 декабря.
Источник: tribuna.com
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