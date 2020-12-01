Лукашенко лишился любимой игрушки - рождественский турнир отменен





"Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь в 2021 году отменен", сообщает Президентский спортивный клуб, которым руководит, напомним, средний сын Александра Лукашенко Дмитрий.





Причиной отмены соревнований, которые ежегодно проводились в первую посленовогоднюю неделю, стала "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация".





"Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене", - заявили в Белорусской федерации хоккея.





Напомним, турнир с участием любительских команд проводился в Минске с 2005 года. Команда Лукашенко 13 раз "завоевывала" кубок 13 раз из 16.











