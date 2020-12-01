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Лукашенко лишился любимой игрушки - рождественский турнир отменен

Традиционный хоккейный Рождественский турнир в Минске отменен


"Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь в 2021 году отменен", сообщает Президентский спортивный клуб, которым руководит, напомним, средний сын Александра Лукашенко Дмитрий.

Причиной отмены соревнований, которые ежегодно проводились в первую посленовогоднюю неделю, стала "неблагоприятная эпидемиологическая ситуация".

"Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене", - заявили в Белорусской федерации хоккея. 

Напомним, турнир с участием любительских команд проводился в Минске с 2005 года. Команда Лукашенко 13 раз "завоевывала" кубок 13 раз из 16.
Источник: sputnik.by
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