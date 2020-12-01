ГосСМИ называют ее вдохновителем или инициатором провластного письма спортсменов, которое, по ощущениям, создано запоздалым противовесом письму спортивной общественности за честные выборы и против насилия.





К слову, фанаты футбольных и хоккейных клубов страны массово призывают не подписывать новодел, правда, не всех это останавливает.





Что ж, по крайней мере, Марзалюк действующая спортсменка с хорошими достижениями в прошлом – и явно стремится на Олимпиаду, где дважды упускала медали на финише.





Трибуна рассказывает подробнее о биографии борчихи, в которой нашлось место допинг-обману, госфлагу вверх ногами, вдохновению от Андрея Кравченко, инаугурации Александра Лукашенко и внутренним войскам.





Потеряла любимого брата, который мог стать хоккеистом

Спорт присутствует в жизни Марзалюк с самого детства: приобщал отец, повесивший дома турник и проводивший зарядку. Активная девочка долго не могла выбрать какой-то один вид: в биографии есть спортивные танцы, баскетбол, фехтование и даже синхронное плавание (упоминая этот опыт в интервью, спортсменка назвала себя «небольшим кабанчиком»).





При этом успевала и отлично учиться, и посещать уроки для моделей. Борьба пришла в жизнь Василисы в восьмом классе – тренер завлек обещанием, что мальчики перестанут дергать за косы. И в отличие от других секций, где школьнице не нравилось или было скучно, в борьбе ей зашла атмосфера тренировок, мотивация коучей и коллектив – по итогу Марзалюк поступила в училище олимпийского резерва и на коврах задержалась надолго.





«В детстве мы могли незаметно убежать с девчонками из гостиницы «Октябрьская» на дискотеку «Шайба», а потом провести утром нормальную тренировку, сходить в баню и выспаться. Теперь такое даже не представляю», – вспоминала борчиха юные годы.





Футболом Марзалюк не увлекалась совсем – только в 2015-м отметила Лионеля Месси за то, что «не валяется по нескольку минут, как некоторые». Игре номер один борчиха противопоставляла хоккей – умеющей стоять на коньках спортсменке этот вид нравился как более динамичный.





Возможно, на симпатию повлияло и то, что именно хоккеем в юности занимался любимый брат Павел, который был младше Василисы на четыре года. Она тепло отзывалась о нем в нескольких интервью и даже рассказывала, как брат полез за сестру в драку.





Но в 2016-м Марзалюк рассказала трагическую новость: Павла не стало. «Говорили, что у него совсем не было чувства страха. Я не до конца понимала, почему его так характеризовали. А теперь пересмотрела всю свою жизнь, вообще переоценила все. Теперь чувства страха нет и у меня», – признавалась спортсменка.





Приняла допинг, но слезно клялась тренеру, что не делала этого

Карьера Марзалюк встала на паузу в самом начале – и по самой неприятной из возможных причин.

У выигравшей молодежный чемпионат мира-2006 спортсменки в 2007-м взяли плохую допинг-пробу – обнаружили запрещенный препарат фуросемид.

Позже спортсменка призналась, что с помощью этого мочегонного средства старалась согнать массу – обычная практика для спортсменов определенной весовой категории, в которую нужно укладываться именно перед соревнованиями.





По словам Василисы, она пошла на такую «женскую хитрость» из-за большого нежелания видеть недовольным своего тренера.





Но призналась Марзалюк не мгновенно. Ее успели снять со ставки Минспорта и исключить из сборной, а наставник Сергей Шкрадюк все еще думал, что его подопечная честна и невинна.





«Василиса со слезами на глазах клялась, что не использовала этот злополучный фуросемид. И оснований не доверять ей у меня нет. Я знаю ее как добросовестную и старательную девушку», – заявлял тренер.





В попытке оправдать воспитанницу Шкрадюк выдвинул и конспирологическую версию: «Среди российских спортсменок у Василисы немало подруг, они много времени проводили вместе, обедали, ужинали, пили чай. И подсыпать фуросемид набирающей силу конкурентке не составляло большого труда».





Российская сторона быстро назвала подобные предположения бредовыми, а вскоре белорусский коуч открестился от слов, списав все на недопонимание с журналистами.





Марзалюк получила свои два года дисквалификации, но поддержки тренеров не лишилась, даже несмотря на описанную выше ситуацию с явной ложью: девушку трудоустроили (тоже тренером) и даже помогали материально.





Спустя годы спортсменка предположила, что бан был ей полезен, увидев в нем участие высших сил: «Многие из тех, с кем я в то время была в сборной, уже давно с борьбой завязали — травмы. А меня, получается, Боженька уберег, спас. Наверное, ангел-хранитель мой решил, что эти два года лучше провести в тиши, спрятал меня».





Призывала убрать предрассудки о женской борьбе, но говорила, что ее придумал «какой-то извращенец»

Марзалюк признавалась, что ей не нравятся стереотипы о том, что борьбой занимаются только мужеподобные женщины.





«Многие до сих пор удивляются, что девочки, которые увлечены борьбой, могут ходить в юбках и платьях, быть женственными. Пора уже завязывать с этими предрассудками!» – настаивала спортсменка.





Сама она характеризовала борчих совсем по-другому: «Как сексуальные тигрицы. И пластика, и скорость, и все это в совокупности. Мне очень нравится».





Это не мешало Василисе заявлять, что борьба – не женский вид спорта. Более того, спортсменка говорила и так: «Я вообще не представляю, кто придумал, чтобы девушки выходили на ковер. Мне кажется, какой-то извращенец».





«Вот гуглишь «женская борьба». И там не выскакивает вольная борьба, а только женщины в грязи и так далее», – приводила аргумент Марзалюк.





Взяла все золото Евроигр, но ни медали на ОИ – дважды проигрывала решающие схватки

Марзалюк – пока что абсолютная чемпионка Европейских игр как соревнования: они проходили дважды, и оба раза спортсменка выигрывала золотые медали. После титула в 2015-м в Баку спортсменке присвоили звание «Минчанин года» в области физической культуры, спорта и туризма, ну а в 2019-м в Минске победа особенно широко освещалась в госмедиа – не исключаем, вы даже видели фото, где Василиса несет белорусский госфлаг вверх ногами.





Есть у спортсменки и десяток медалей с ЧЕ и ЧМ – правда, тут ни одного золота завоевать не удалось. А вот с Олимпийских игр Марзалюк возвращалась с пустыми руками. Причем и в 2012-м, и в 2016-м борчиха останавливалась в шаге от успеха.





В Рио в четвертьфинале белоруска одолела главную фаворитку турнира, но затем проиграла и полуфинал, и схватку за третье место. В Лондоне все было иначе – Марзалюк проиграла первый же поединок, но так как соперница вышла в финал, получила место во второй «бронзовой» сетке (да, в борьбе две бронзовых медали и два пути к ним), по которой дошла до медальной схватки, но и тут уступила.





Поражение в 2012-м было для Василисы особенно тяжелым – прямо после него она заплакала при камерах, как оказалось, это было еще не все.





«Вернулась в номер, походила, успокоилась. А на следующий день на меня накатило. Когда покидали олимпийскую деревню, прочувствовала всю горечь поражения. Слезы лились ручьем. Когда мне напоминали про тот проигрыш, тоже плакала. Но время лечит», – рассказывала борчиха.





А игры в 2016-м она рассматривала как рубеж, после которого можно подумать о будущем. «Если уходить из спорта, то самый безболезненный вариант – выйти замуж и родить», – рассуждала Марзалюк, но, кажется, решила дать себе еще одну олимпийскую попытку.





Не всегда контролировала эмоции – они скакали от истерики до «хочу всех убить»

Марзалюк не раз признавалась, что легко поддается эмоциям и не умеет их скрывать, а в одном из интервью прямо заявила, что является человеком настроения – история со слезами Лондона неплохо это иллюстрирует.





Василиса также описывала себя как человека, которого несложно обидеть, говорила, что может «истерить как обычная женщина», а вид рассеченной коньком головы на катке как-то заставил спортсменку тут же уйти домой.





Иногда эмоции вмешивались и в тренировочный процесс. «Вообще я плакса. Иногда тренер как отругает, а я как разревусь», – говорила Марзалюк в 2013-м и поясняла:





«У мужчин скажешь: «Да ты мешок!» – и пацан на этом фоне заводится. А если мне сказать, что я мешок – у меня сразу настроение под ноль. А так хочется услышать: «Все правильно делаешь, ты такая молодец!» А чаще бывало, что тренер говорил это моему спарринг-партнеру. А я злюсь, хочу всех убить».





Объявлена инициатором провластного письма спортсменов – получила после этого «очень грубые грубости»

По официальной версии, именно Марзалюк стала вдохновителем провластного письма спортсменов, недавно опубликованного газетой Минспорта. 17 ноября борчиха прибыла на совещание в НОК Беларуси, где заявила, что некая группа атлетов планирует обратиться в МОК «о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов» – как раз через неделю и появилось провластное письмо.





Пункты, выглядящие прямой атакой на SOS BY, были в наличии. При этом спортсменка не соглашалась с формулировкой «письмо за власть» – видимо, упоминание «колоссальной поддержки со стороны белорусского государства» и деятельности НОК, возглавляемого Александром Лукашенко, она не заметила.





Понятное дело, что борчиха стала и одной из публичных подписанток письма, правда, в аргументации нетрудно заплутать:





«Это обращение направлено ко всем людям в первую очередь; во вторую – так как есть вероятность того, что НОК может пострадать от действий спортсменов фонда определенного, нам нужно будет себя защищать. Это письмо направлено на то, чтобы спортсмены могли показать себя, проявить свою позицию и показать всем людям, что есть не только те спортсмены, которые подписали письмо».





При этом Марзалюк пожаловалась, что в соцсетях ей кто-то написал «очень грубые грубости», и выразила, пожалуй, самое логичное желание для инициатора провластного письма – «поменьше политики в нашей жизни».





Впрочем, по нашей информации, провластное письмо возникло гораздо раньше 17 ноября и заявления борчихи – просто больше месяца проходило согласование в Минспорта и НОК, а автором текста является давний друг министра Сергея Ковальчука и главред ведомственной газеты Владимир Пехтерев.





Но, думается, подобный текст могла бы написать и сама Марзалюк – в отличие от многих коллег, она по жизни достаточно много читала, что полезно для кругозора и словарного запаса, а в свое время всерьез думала о поступлении на факультет журналистики.





«У меня не было проблем с русским языком, хорошо писала сочинения, но отказалась от этой мысли. Вряд ли удалось бы совместить учебу на журфаке с тренировками и выступлениями. Но вела и веду спортивные, личные дневники», – рассказывала Василиса.





В итоге спортсменка получала высшее образование в БГУФК и институте дистанционного образования БНТУ (по экономике).





Когда-то лестно отзывалась о тех, с кем сейчас идеологически несовместима

Сейчас Марзалюк ясно выступает против позиции атлетов протеста, а в «инициированном» ею провластном письме прямо прописано некое «настоящее спортивное сообщество» – похоже, в реальности борчихи в нем нет места свободным спортсменам.





Когда-то Василиса отзывалась о нынешних героях иначе – даже, можно сказать, лестно. Например, на вопрос о своей популярности семь лет назад отвечала: «Абсолютно себя не считаю [популярной]. Вот Герасименя - звезда. А я кто? Букашка».





Еще интереснее был выбор при просьбе в 2015-м назвать белорусского спортсмена, который вдохновляет: «Симпатичный и спокойный такой... Десятиборьем занимается... Андрей Кравченко! Недавно видела интервью с ним, очень приятный молодой человек, умный».





Ручаемся, именно таким Кравченко, недавно непонятно за что отсидевший 10 суток под арестом, и остается – только, видимо, борчиху это теперь не впечатлит.





Еще один активист SOS BY самбист Степан Попов достаточно хорошо знает Марзалюк – говорит, раньше они даже дружили. Но в наше время оказались идеологически несовместимыми. «Наверное, считает меня врагом, что у меня лежат какие-то нацистские флаги в багажнике», – сказал Попов в новом видео на канале «ЧестнОК».





Была на мероприятиях с Лукашенко-хедлайнером – открытии ресторана и тайной "инаугурации"

В сентябре Марзалюк вошла в довольно узкий круг спортсменов, посетивших тайную "инаугурацию" Александра Лукашенко – настолько тайную, что далеко не все гости знали заранее, куда попадут. Место борчихи оказалось прямо за главным тренером футбольной сборной Михаилом Мархелем.









Но это было уже не первое мероприятие в биографии борчихи, на котором хедлайнером становился Лукашенко.





В конце прошлого года спортсменка побывала на открытии ресторана «Лебяжий» – его стройку в некогда природоохранной зоне уже постфактум узаконил указ Лукашенко, который выступил на церемонии с речью.





Ну а Марзалюк попивала вино в компании теннисистки Арины Соболенко – есть повод вспомнить тусовку и заручиться подписью под провластным письмом.





Связана со внутренними войсками – то ли в прошлом, то ли до сих пор

Закрепление спортсменов за силовыми ведомствами – традиционная практика для Беларуси. Марзалюк относилась к внутренним войскам МВД – об этом сообщал сайт общества «Динамо». В пресс-релизах борчиха в последний раз появлялась с упоминанием звания старшего лейтенанта.





На днях фамилию Марзалюк обнаружили в базе данных, опубликованной в одном из известных Telegram-каналов. В ней было указано, что спортсменка относится к военной части 5448 – она базируется в Минске и относится как раз ко внутренним войскам.





Однако Василиса в ответ на такую информацию с использованием максимально подходящих упоминанию силовиков в Беларуси эмодзи смеха заявила, что это неправда. Сама структура, естественно, информацию не предоставит – так что точный статус борчихи на данный момент остается неясным. Уточнять нынешнее место службы по запросу «Трибуны» Василиса не стала.