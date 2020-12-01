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Ольга Мазуренок: «Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук»

Двукратная чемпионка Европы в марафонском беге Ольга Мазуренок рассказала о том, что не отправится на сбор в Турцию.



— После того, как я подписала письмо, на мою подготовку не выделено ни одного рубля! Ноль, понимаете?! Нас всех аттестовали в закрытом режиме, то есть без нашего участия. В январе национальная команда выезжает на сбор в Турцию. Мою фамилию из списка участников сбора вычеркнул лично министр спорта Ковальчук. Говорят, он обиделся на то, что в одном из интервью я назвала его некомпетентным. Знаю, что главный тренер Юрий Моисевич хлопотал за меня, но ничего не добился. Мне сказали, что я должна пойти к нему на прием и как-то загладить ситуацию. Я могу пойти, но что я ему скажу? Он лишил меня президентской стипендии, которую я заработала каторжным трудом и высокими результатами. Кроме победы на ЧЕ-2018, я финишировала пятой на Олимпийских играх и в тяжелейшем марафоне на прошлогоднем ЧМ в Дохе.

Считаю, мне не за что извиняться перед министром. Компетентный человек постарался бы в сложной политической ситуации не раскалывать отрасль на полярные группы, а, наоборот, максимально смягчить противоречия, скруглить острые углы, сосредоточиться на профессиональных вопросах, тем более в условиях пандемии и близости Олимпийских игр. Вместо этого нас стали ломать. Сейчас очевидно, что у людей спорта разные точки зрения, и это нормально. Тогда, в августе, когда министр встречался с нами, я сказала ему: «Сергей Михайлович, вы хотите сломать нашу волю, а как мы, безвольные, потом будем побеждать или бороться с лучшими атлетами мира?», — приводит слова Мазуренок «Трибуна»
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