Отметим, что сезон для "Динамо" еще не завершен: 5 декабря экс-чемпионы должны сразиться с БАТЭ в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси.





"Всех люблю. Спасибо за 2020! Всем! До скорого мастера! Будет жарко, а не холодно", — написал Милевский "транслитом" в инстаграме.



