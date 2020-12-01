+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Слабая отмазка в силовых структурах: «Говорят: «Меня там не было, я болел». Потом фотографии появляются, где они участвуют»

Чемпион мира и Европы, победитель I Европейских игр Степан Попов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» рассказал о своих знакомых в силовых структурах.

«У всех моих знакомых в силовых структурах одни слова: «Я не участвовал в разгонах, меня там не было. Я болел, где-то еще был». Хотя потом все фотографии появляются в сети, где они участвуют и делают какие-то вещи.

Когда потом фамилии эти знакомые видишь. Обидно и неприятно. Хотелось бы, чтобы они в этом не участвовали. Чтобы они, наоборот, промывали мозги тем, кто участвует в разгонах и задержаниях.

Им же говорят, что там наркоманы и проститутки выходят. Вот я выхожу. А они меня знают. Хотелось бы, чтобы они доносили мысль другим, что надо успокаиваться.

Знаю, что там есть достойные люди. И без них совсем бы худо было. Если бы остались одни недумающие исполнители, без чести, без совести, без стыда, без достоинства.

Так что есть еще достойные. Они помогают скрыто. Мне приходит информация», – цитирует Попова by.tribuna.com



Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]