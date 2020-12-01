- А что касается раздевалки? Говорят, вы жесткий тренер в плане дисциплины...





- Разумеется, где бы ни работал, стараюсь строить процесс согласно своему видению. Но — важно — сначала надо объяснить его людям и понять, подходит ли это команде. Если да — в этом направлении движемся. Что касается Солигорска, принципиальным сразу стал только один момент. Если честно, не мог представить себе чего-то подобного и допустить, чтобы так продолжалось, тоже не мог. Речь о том, что футболисты, которые живут в большинстве своем в Минске, добирались на тренировки и обратно на личном транспорте. Это что-то из ряда вон! Как ни пытался, не находил логики. Ну не может футболист проводить полтора часа за рулем перед тренировкой! Это напряжение глаз, внимания, тратится куча сил. К тому же они ведь не просто ездят, а “летают” по трассе. Затем тренировка, а после нее игрок снова садится за руль и едет еще 150 километров до столицы. Естественно, многие думают: зачем какое-то там восстановление, скорее домой. И это, слава богу, еще обходилось без ДТП. О каком футболе здесь вообще можно думать? Поэтому не мог допустить, чтобы так продолжалось — сразу потребовал, чтобы вопрос урегулировали: выделили автобус, чтобы централизованно привозил и отвозил ребят домой.



