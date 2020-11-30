Эмблема ХК "Шахтёр" / shahter.hockey.by​





"Я подписал. К хоккеистам не ходил, не могу за них отвечать. Мне уже доложили, что такая информация появилась. Опять же, не до конца правильная. Я не могу судить, в принципе. Но хочу сказать, что я горжусь своей командой — хоккейным клубом "Шахтёр". И горжусь этими ребятами, с которыми работаю на данный момент. Они настоящие мужчины. И если они подписали, то они молодцы", — заявил Будько в комментарии Tribuna.com





Директор клуба заявил, что никого не заставлял подписывать провластное письмо: "Я принципиально не смотрел, кто там писал, и не интересовался этим вопросом по фамилиям, потому что есть команда, есть люди. Мне главное, чтобы команда была сплочённая и играла".





Ранее фанаты "Шахтёра" обратились к игрокам клуба с просьбой не подписывать это письмо. Фан-клуб напомнил, что с середины августа отказался от поддержки хоккеистов, игравших с разложенным на скамейке красно-зелёным флагом.





"Теперь же, подписав это письмо, наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться. Не забивайте последний гвоздь между нами — пусть останется хоть капля уважения и любви. Команда, шахтёры и народ, должны быть заодно! Мы всегда рядом и верим в вас", — писали болельщики





В комментарии журналистам Будько заявил, что это обращение не видел и к нему никто из фан-клуба не обращался.





Провластное письмо стало ответом 1240 спортсменам, которые высказались за честные выборы и против насилия силовиков. Сообщается, будто под провластным письмом подписались 2,5 тысячи человек, однако список этот не публикуется.