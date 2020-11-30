Футбол. Речицкий "Спутник" находится на грани роспуска
Завоевавший по итогам сезона право играть в высшей лиге чемпионата Беларуси речицкий "Спутник" оказался на грани ликвидации. Главный спонсор клуба предприятие "Речицадрев" далее не сможет ему помогать.
Предприятие "Речицадрев" в ближайшее время станет частью концерна "Беллесбумпром", в результате чего потеряет самостоятельность в принятии решений. Концерн же не видит целесообразности в финансировании "Спутника".
По сведениям pressball.by, руководству речицкого клуба после этого оставалось обратиться за помощью в нефтяную компанию "Белоруснефть", однако та намерена оказывать помощь "Гомелю", который по итогам сезона также завоевал право выступать в высшей лиге.
Если в ближайшее время ситуация не изменится, то "Спутник" вынужденно объявит о самороспуске.
14:48 30/11/2020
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