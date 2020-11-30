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Хоккеисты против фанатов: "Шахтер" подписал провластное письмо почти полным составом

Хоккеисты "Шахтера" подписали провластное письмо практически в полном составе

Об этом сообщает Трибуна


Ранее фанаты клуба выступили с обращением, где заявили, что за подписью под этим письмом «наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться». 

Видимо, репутация хоккеистов не волнует. А вместо фанатов на трибуны для массовости правящий режим принудительно отправит школьников с солдатами. Но это сейчас, а вот что нынешние хоккеисты будут делать при новой власти, это уже вопрос риторический...

Напомним, что после выборов в Беларуси появилось открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской, Елены Лувчено и многих других достойных спортсменов.
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