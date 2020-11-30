Серебряную медаль в индивидуальном многоборье завоевала минчанка Алина Горносько, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Бронзовая награда также в активе белорусской спортсменки Анастасии Салос. Опередить их смогла лишь опытная израильтянка Линой Ашарам, многократный призер чемпионатов мира и, к слову, двукратный лауреат минувших Европейских игр в Минске, набравшая 100,900 балла.





Характерно, что точно такая же сумма у Горносько, оставшейся на второй ступеньке пьедестала. У Анастасии Салос – 96, 500. Лишь шестой смогла стать даже хозяйка состязаний украинка Влада Никольченко.

В медальном зачете победила также сборная Израиля, завоевавшая три золотых, три серебряных и бронзовую медали. На втором месте команда Украины (3 + 2 + 1), на третьем — Беларуси (1 + 2 + 2). В юниорских соревнованиях «золото» добыла завоевала Дина Агишева в упражнении со скакалкой, «серебро» и «бронза» в активе Елизаветы Зорькиной.





Сборная «групповичек» Израиля (Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Юлиана Телегина, Карин Вексман) завоевала золотую медаль в многоборье и серебряную в упражнении с 5-ю мячами. При этом команда Беларуси в групповых упражнениях не выступала.





В турнире приняли участие грации из 23 стран, поспорившие за 9 комплектов наград. Следующий европейский форум пройдет в Варне в 9 по 13 июня 2021 года.



