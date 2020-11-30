+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минчанка Алина Горносько взяла "серебро" на ЧЕ среди гимнасток-«художниц»

В Киеве завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике

Минчанка Алина Горносько взяла "серебро" на ЧЕ среди гимнасток-«художниц»
Фото bga.by
Серебряную медаль в индивидуальном многоборье завоевала минчанка Алина Горносько, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Бронзовая награда также в активе белорусской спортсменки Анастасии Салос. Опередить их смогла лишь опытная израильтянка Линой Ашарам, многократный призер чемпионатов мира и, к слову, двукратный лауреат минувших Европейских игр в Минске, набравшая 100,900 балла.

Характерно, что точно такая же сумма у Горносько, оставшейся на второй ступеньке пьедестала. У Анастасии Салос – 96, 500. Лишь шестой смогла стать даже хозяйка состязаний украинка Влада Никольченко.
В медальном зачете победила также сборная Израиля, завоевавшая три золотых, три серебряных и бронзовую медали. На втором месте команда Украины (3 + 2 + 1), на третьем — Беларуси (1 + 2 + 2). В юниорских соревнованиях «золото» добыла завоевала Дина Агишева в упражнении со скакалкой, «серебро» и «бронза» в активе Елизаветы Зорькиной.

Сборная «групповичек» Израиля (Шай Бен Руби, Офир Даян, Яна Крамаренко, Бар Шапочников, Юлиана Телегина, Карин Вексман) завоевала золотую медаль в многоборье и серебряную в упражнении с 5-ю мячами.  При этом команда Беларуси в групповых упражнениях не выступала.

В турнире приняли участие грации из 23 стран, поспорившие за 9 комплектов наград. Следующий европейский форум пройдет в Варне в 9 по 13 июня 2021 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]