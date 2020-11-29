В клубе полагают, что это решение учитывает интересы только одной команды.





"Беларуская федэрацыя футбола па запыту ФК "Слуцк" прыняла рашэнне аб пераносе стыкавых гульняў за выхад у Вышэйшую лігу на 15 і 19 снежня. Клуб лічыць, што гэтае рашэнне ўлічвае інтарэсы толькі аднаго боку і з'яўляецца несправядлівым у адносінах да НФК "Крумкачы".





Мы, у сваю чаргу, рыхтуемся да гульні і зробім усё магчымае, каб матч адбыўся своечасова. Плануйце свой час і прыходзьце 2 снежня а 14-й гадзіне ў футбольны манеж (Праспект Пераможцаў 20/2), каб падтрымаць любімую каманду. Футбол будзе няглядзячы ні на што!" — говорится в заявлении клуба.



