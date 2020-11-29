Заявление ФК "Крумкачы": решение БФФ о переносе игр со "Слуцком" несправедливое, ждем болельщиков на матче 2 декабря
Футбольный клуб "Крумкачы" высказал несогласие с решением БФФ о переносе переходных матчей со "Слуцком" на более поздний срок.
В клубе полагают, что это решение учитывает интересы только одной команды.
"Беларуская федэрацыя футбола па запыту ФК "Слуцк" прыняла рашэнне аб пераносе стыкавых гульняў за выхад у Вышэйшую лігу на 15 і 19 снежня. Клуб лічыць, што гэтае рашэнне ўлічвае інтарэсы толькі аднаго боку і з'яўляецца несправядлівым у адносінах да НФК "Крумкачы".
Мы, у сваю чаргу, рыхтуемся да гульні і зробім усё магчымае, каб матч адбыўся своечасова. Плануйце свой час і прыходзьце 2 снежня а 14-й гадзіне ў футбольны манеж (Праспект Пераможцаў 20/2), каб падтрымаць любімую каманду. Футбол будзе няглядзячы ні на што!" — говорится в заявлении клуба.
12:06 29/11/2020
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