



По итогам неофициальных судейских записок бой закончился вничью. Рефери в ринге не назвал счет, а диктор Майк Баффлер не объявил результат.





Бой проходил по особым правилам: каждый из 8 раундов длился две минуты. Перчатки были крупнее обычных — весом в 12 унций. Боксеры дрались без защитных шлемов, хотя изначально планировалось, что они выйдут на ринг в них. В этом бою не было официальных судей и изначально не был предусмотрен нокаут (хотя запрет на него организаторы подтвердили). Поединок должен был быть остановлен, если у одного из бойцов появится рассечение.





Гонорары за бой без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы оказались одинаковыми: оба спортсмена получат по 1 миллиону долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".





Гражданин России и США 51-летний Джонс свой предыдущий бой провел в феврале 2018 года, выиграв по очкам в десяти раундах у Скотта Сигмона.





54-летний Тайсон не выступал на официальном уровне с июня 2005 года. Тогда он отказался продолжать боксировать после 6-го раунда, тем самым уступив Кевину Макбрайду.



