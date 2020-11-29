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Боксерский поединок Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью, каждый ветеран получит по миллиону долларов

В Лос-Анджелесе прошел бой между двумя легендами бокса: Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Поединок продлился все отведенные 8 раундов.


По итогам неофициальных судейских записок бой закончился вничью. Рефери в ринге не назвал счет, а диктор Майк Баффлер не объявил результат.

Бой проходил по особым правилам: каждый из 8 раундов длился две минуты. Перчатки были крупнее обычных — весом в 12 унций. Боксеры дрались без защитных шлемов, хотя изначально планировалось, что они выйдут на ринг в них. В этом бою не было официальных судей и изначально не был предусмотрен нокаут (хотя запрет на него организаторы подтвердили). Поединок должен был быть остановлен, если у одного из бойцов появится рассечение.

Гонорары за бой без отчислений от продаж платных трансляций и рекламы оказались одинаковыми: оба спортсмена получат по 1 миллиону долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".

Гражданин России и США 51-летний Джонс свой предыдущий бой провел в феврале 2018 года, выиграв по очкам в десяти раундах у Скотта Сигмона.

54-летний Тайсон не выступал на официальном уровне с июня 2005 года. Тогда он отказался продолжать боксировать после 6-го раунда, тем самым уступив Кевину Макбрайду.
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