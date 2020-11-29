Япония дополнительно выделит на Олимпиаду почти 2 млрд долларов

В эту сумму не входят расходы на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако с пандемией они все же связаны: деньги предполагается потратить, чтобы компенсировать контракты с арендодателями, расходы на персонал, которому продлили рабочий период, часть потратят на программу по возврату денег за билеты.





В октябре оргкомитет токийской Олимпиады намеревался сократить расходы на ее проведение на 241 миллион евро. Сообщалось, что сэкономить получится за счет сокращения масштабов мероприятия и снижения расходов на персонал и визуальное оформление.





Напомним, в марте Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио на фоне распространения коронавируса приняли решение перенести летнюю Олимпиаду в Токио на 2021 год. Игры намечено провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Как заявил в ноябре премьер-министр Есихидэ Суга в ходе встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, Япония решительно настроена провести Олимпиаду летом 2021 года.







